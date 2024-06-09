Садальский рассказал, что Джуна предвидела смерть Талькова

Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге от пулевого ранения. По словам Стаса Садальского, певца заранее предупреждали о возможной опасности.

Тальков много лет дружил с прорицательницей Джуной. Она помогала артисту и даже организовала для него в своей квартире звукозаписывающую студию. Накануне фатального концерта Джуна просила Игоря отказаться от выступления. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

«Не ходи туда, это твое последнее выступление», — процитировал прорицательницу Садальский.



Но артист не послушался совета.

Игорь Тальков похоронен 9 октября 1991 года на Ваганьковском кладбище Москвы.