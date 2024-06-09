Директор Леонтьева рассказал, за что критиковали певца

Недавно известная певица стала героиней скандала из-за слишком откровенного наряда. Ей даже пришлось приносить извинения.

Но звезд эстрады за эпатажный вид критиковали всегда. Так, Борис Чигирев, директор Валерия Леонтьева рассказал, с чем приходилось сталкиваться певцу, пишет teleprogramma.pro.

Леонтьева активно критиковали за нестандартную, слишком объемную прическу, за обтягивающую одежду, обилие перьев, блесток и кожи в нарядах.

«Его осуждали примерно в 1982 году, в Советском Союзе. Не нравились его слишком обтягивающие рубашки и штаны. Не нравились брюки блестящие, шевелюра слишком пышная. Все такое. Помню, еще была пародия на Валерия Яковлевича в юмористической передаче», – сообщил Чигирев.



Сейчас артист живет в США со своей супругой Людмилой. В Россию 75-летний певец приезжает не часто, концертную деятельность Леонтьев завершил. Правда, иногда соглашается петь на корпоративах.

Эстрадный певец Валерий Леонтьев сообщил в марте, что завершает свою профессиональную карьеру.

«Это замечательно: быть свободным человеком, никому ничего не должным. Я хочу попробовать, как это… Выполнил свою мечту. Моя мечта сбылась давняя: полежать на диване», — заявил Леонтьев.



Также он рассказал, что прощальный тур не планируется, потому что не хочет «выколачивать деньги из публики».