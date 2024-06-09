Дочь Заворотнюк рассказала о неожиданном чуде

Анна Заворотнюк призналась, что после смерти ее мамы произошло мистическое событие. Анна накануне выложила в микроблоге архивные снимки ушедшей из жизни актрисы. Но найти семейные альбомы с фотографией ей удалось лишь чудом, пишет издание passion.ru.

«Несколько дней искала семейные альбомы, весь дом перевернула, и казалось, что вся память утеряна. До слез было обидно, так как никаких копий не делали», — рассказала Анна.



Анна уверена, что сохранить семейную память ей помогла мама. Именно к ней девушка обратилась за помощью.

«Вдруг вчера в голову будто кто-то вложил посмотреть в одном из самых невозможных мест, и они оказались именно там. Спасибо, что помогла», — обратилась к матери Заворотнюк-младшая.



Прошло уже больше недели с момента церемонии погребения, а около креста с красивой фотографией Анастасии Заворотнюк все также стоят огромные букеты белых роз, а в середине сидит маленький плюшевый мишка.