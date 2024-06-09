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Дочь рассказала о состоянии Тереховой

Маргарита Терехова в конце мая была госпитализирована в Боткинскую больницу. Но, как оказалось, провела там она всего несколько дней. Дочь народной артистки Анна рассказала, что маме сейчас значительно лучше, сообщает «Комсомольская Правда».

Дочь рассказала о состоянии Тереховой
© РИА Новости
«Мама уже дома. Все нормально. Мама всего три дня провела в больнице. У нее не было никакого желудочно-кишечного кровотечения, о чем все написали. Совершенно другой диагноз. Сейчас все в порядке. В мамином состоянии лучше находиться дома. И нам так тоже спокойнее», - сказала она.

81-летняя Маргарита Терехова несколько лет страдает болезнью Альцгеймера. Анна Терехова стала амбассадором Фонда, который помогает больным Альцгеймером, чтобы привлечь внимание к этой теме.

Первые признаки заболевания стали появляться у Тереховой еще 15 лет назад. Она стала отличаться забывчивостью, и со временем ее состояние становилось только хуже. На данный момент артистка практически прикована к постели и не узнает близких.

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Анна Терехова
Маргарита Терехова