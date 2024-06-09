Дочь рассказала о состоянии Тереховой

Маргарита Терехова в конце мая была госпитализирована в Боткинскую больницу. Но, как оказалось, провела там она всего несколько дней. Дочь народной артистки Анна рассказала, что маме сейчас значительно лучше, сообщает «Комсомольская Правда».

«Мама уже дома. Все нормально. Мама всего три дня провела в больнице. У нее не было никакого желудочно-кишечного кровотечения, о чем все написали. Совершенно другой диагноз. Сейчас все в порядке. В мамином состоянии лучше находиться дома. И нам так тоже спокойнее», - сказала она.



81-летняя Маргарита Терехова несколько лет страдает болезнью Альцгеймера. Анна Терехова стала амбассадором Фонда, который помогает больным Альцгеймером, чтобы привлечь внимание к этой теме.

Первые признаки заболевания стали появляться у Тереховой еще 15 лет назад. Она стала отличаться забывчивостью, и со временем ее состояние становилось только хуже. На данный момент артистка практически прикована к постели и не узнает близких.