Киркоров-старший рассказал о своей помощнице

Бедрос Киркоров рассказал в шоу «Ты не поверишь!», что снова начал нормально ходить. Отец поп-короля отечественной эстрады даже продемонстрировал публике легкую походку. Ранее 92-летнему певцу было трудно передвигаться из-за болезни ног.

Артист отметил, что реальную помощь в восстановлении ему оказала сиделка и помощница Татьяна. Она следит, чтобы Киркоров-старший ежедневно тренировался и морально его поддерживает, пишет gazeta.ru.

Татьяна – сторонница народной медицины.

«Она находит те таблетки, которые БАДы, а врачи — только антибиотики. Она придет, лопухи найдет, ноги вернет. Она соображает. Военный врач! На подводных лодках работала», — похвастался помощницей артист.



Бедрос Киркоров начал свой творческий путь еще в юном возрасте, в оперном театре болгарского города Варны, затем стал местной звездой военного ансамбля. Позднее был участником «Москонцерта», путешествуя по всей стране вместе с прославленными советскими оркестрами. Вскоре его программа «Москва — София, София — Москва» собирала полные концертные залы, а на студии «Мелодия» выпустили несколько пластинок с самыми популярными его хитами. В 1992 году ему было присвоено почетное звание Заслуженного артиста Российской Федерации.