Сябитова озвучила правила счастливого брака

Роза Сябитова поделилась основными правилами для крепкого брака. Главная сваха страны считает, что их должна знать каждая женщина, сообщила она в Telegram-канале. Об этом пишет 5 Канал.

Первое правило, по мнению Розы, — женщина не должна забывать, что если стоит выбор - сделать уборку, приготовить еду или привести себя в порядок, следует отдать предпочтение ухоженному внешнему виду.

«В жизни каждой женщины бывает момент, что она не успевает приготовить и накрыть ужин для мужа. А тут еще надо и убраться, и посуду помыть, и себя в порядок привести. Так вот, лучше встретить мужа красивой и ухоженной, чем с грязной головой, но с накрытым столом».



Второе правило – самое основное: женщина не должна жалеть мужчину.

«Жалость к мужчине, крадет их мужество. Мужчина должен быть опорой и надеждой защитой для своей женщины и семьи. Мужчину надо не жалеть, а поддержать», — резюмировала телеведущая.



В октябре прошлого года главная сваха страны сообщила, что, побывав в двух браках, вновь под венец не спешит. Представителей противоположного пола она называет «непозволительной роскошью».