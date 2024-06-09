Ольга Шукшина пожаловалась на отсутствие помощи от старшей сестры Марии
Ольга Шукшина заявила, что ее сестра Мария почти не принимает участия в жизни пожилой матери, которая недавно пережила инсульт. Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной констатирует, что Мария много говорит о своей религиозности, высокой нравственности и прочем. Но в реальной жизни, по словам Ольги, ее сестра не столь бескорыстна и отзывчива. Об этом информирует СтарХит.
«От нее приезжают иногда, что-то привозят. Это едва ли третья часть того, что она должна отдавать. Мама звонит Маше, поздравляет с днем рождения. Я же у Маши в „черном списке“. Все на мне, я одна забочусь о маме. Вот скоро поедем в подмосковный санаторий. Это тяжелый крест, который я несу одна», — жалуется Ольга.
Весной этого года Ольга подала иск в Таганский суд на Марию из-за прав на произведения их отца, советского режиссера, актера и писателя Василия Шукшина.
Вдова режиссера Лидия Шукшина передала все права Марии, а Ольга считает себя несправедливо обделенной.
Мария Шукшина в эфире шоу «Ты не поверишь!» признавалась, что действительно почти не пересекается с мамой, несмотря на ее состояние. При этом информацию о конфликте она опровергла.
«В гости приезжает. Ну да. Может быть, не очень часто. Я много работаю. Когда не работаю, то, конечно, видимся с мамой. В основном общаемся по телефону», — сообщала она.