Ольга Шукшина пожаловалась на отсутствие помощи от старшей сестры Марии

Ольга Шукшина заявила, что ее сестра Мария почти не принимает участия в жизни пожилой матери, которая недавно пережила инсульт. Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной констатирует, что Мария много говорит о своей религиозности, высокой нравственности и прочем. Но в реальной жизни, по словам Ольги, ее сестра не столь бескорыстна и отзывчива. Об этом информирует СтарХит.

«От нее приезжают иногда, что-то привозят. Это едва ли третья часть того, что она должна отдавать. Мама звонит Маше, поздравляет с днем рождения. Я же у Маши в „черном списке“. Все на мне, я одна забочусь о маме. Вот скоро поедем в подмосковный санаторий. Это тяжелый крест, который я несу одна», — жалуется Ольга.



Весной этого года Ольга подала иск в Таганский суд на Марию из-за прав на произведения их отца, советского режиссера, актера и писателя Василия Шукшина.

Вдова режиссера Лидия Шукшина передала все права Марии, а Ольга считает себя несправедливо обделенной.

Мария Шукшина в эфире шоу «Ты не поверишь!» признавалась, что действительно почти не пересекается с мамой, несмотря на ее состояние. При этом информацию о конфликте она опровергла.