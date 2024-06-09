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Шаляпин заявил, что сделал Калашникову известной персоной

Прохор Шаляпин и Анна Калашникова когда-то довольно длительное время были вместе. Но в 2016 году пара разошлась со скандалом. Анна заявила, что ждет от Прохора ребенка. Но ДНК-экспертиза показала, что Шаляпин не является отцом малыша, пишет СтарХит.

Шаляпин заявил, что сделал Калашникову известной персоной
© Рамблер
«Анна должна быть мне благодарна, ведь ее вся страна знает благодаря мне. Как ни крути, но Калашникову знают все. Давно забыли эту всю эту историю с ребенком, даже я уже так смутно ее помню, но все помнят Анну Калашникову. Она блистает везде, на дорожках на красных. По большому счету, кто бы ее знал. Такая, как говорится, раскрутка стоит в нашем шоу-бизнесе миллионы», - убежден Шаляпин.

Шаляпин в беседе с журналистами НТВ в рамках программы «Основано на реальных событиях» подчеркнул, что сделал Анне пиар-акцию. Анна же, напротив считает себя пострадавшей в этой истории.

«Он устроил настоящее шоу, за что я была обижена очень долгое время. То есть он использовал это шоу для того, чтобы очень так некрасиво со мной расстаться. И чтобы он был жертвой, а я была обманщицей, разлучницей», — говорит Калашникова.

Ранее артист раскрыл свою главную трагедию в жизни. По признанию Прохора Шаляпина, он всегда мечтал исполнять народные песни, но из-за отсутствия поддержки ему пришлось выступать с тем репертуаром, который оказался ему доступным.

Шоу-бизнес
Анна Калашникова
Прохор Шаляпин
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