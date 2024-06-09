Шаляпин заявил, что сделал Калашникову известной персоной

Прохор Шаляпин и Анна Калашникова когда-то довольно длительное время были вместе. Но в 2016 году пара разошлась со скандалом. Анна заявила, что ждет от Прохора ребенка. Но ДНК-экспертиза показала, что Шаляпин не является отцом малыша, пишет СтарХит.

«Анна должна быть мне благодарна, ведь ее вся страна знает благодаря мне. Как ни крути, но Калашникову знают все. Давно забыли эту всю эту историю с ребенком, даже я уже так смутно ее помню, но все помнят Анну Калашникову. Она блистает везде, на дорожках на красных. По большому счету, кто бы ее знал. Такая, как говорится, раскрутка стоит в нашем шоу-бизнесе миллионы», - убежден Шаляпин.



Шаляпин в беседе с журналистами НТВ в рамках программы «Основано на реальных событиях» подчеркнул, что сделал Анне пиар-акцию. Анна же, напротив считает себя пострадавшей в этой истории.

«Он устроил настоящее шоу, за что я была обижена очень долгое время. То есть он использовал это шоу для того, чтобы очень так некрасиво со мной расстаться. И чтобы он был жертвой, а я была обманщицей, разлучницей», — говорит Калашникова.



Ранее артист раскрыл свою главную трагедию в жизни. По признанию Прохора Шаляпина, он всегда мечтал исполнять народные песни, но из-за отсутствия поддержки ему пришлось выступать с тем репертуаром, который оказался ему доступным.