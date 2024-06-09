Гоген Солнцев рассказал, как лечил бывшую жену от алкоголизма

Гоген Солнцев рассказал, что подмешивал бывшей жене таблетки от алкоголизма. Об этом он признался в YouTube-шоу «Секретик».

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Шоумен пришел в гости на шоу к Екатерине Варнаве. Гоген поделился секретом из своей жизни с Екатериной Терешкович, которая когда-то была его женой. По его словам, когда алкоголизм экс-возлюбленной достиг пика, он решил бороться с зависимостью.

Гоген признался, что тайно подмешивал в еду Терешкович лекарства, которые купил в аптеке.

«Когда человек выпивает хотя бы глоточек спиртного, хоть маленький глоток пива, эта таблетка делает так, что у него опухают руки, все чешется, начинается понос. Он с ума сходит. Родственники тут же говорят: „У тебя больная печень“. Он верит — и больше не пьет», — рассказал он.



Однако бывшая жена быстро раскрыла замысел шоумена. По словам Гогена, собутыльники Терешкович подсказали ей, что скорее всего в пищу ей подсыпают лекарства.

«Я не хотел ее убить, это таблетки не для убийства. Просто она пожилой человек», — добавил шоумен.



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