Распутина назвала «очень нехорошим занятием» заработки дочери

У певицы Маши Распутиной и бизнесмена Виктора Захарова есть дочь Мария. Девушка доставляет родителям немало хлопот. Артистка рассказала, что дочь с трудом закончила школу. Родители пристроили ее в МГИМО на факультет «Связи с общественностью», потратив на это немало денег.

Однако Мария бросила учебу и увлеклась посещением ток-шоу. Девушка снялась в нескольких программах «Прямого эфира». Мария рассказывала о плохих отношениях с родителями и обвинила сводного брата в попытке изнасилования, сообщает «Комсомольская Правда».

«Нельзя баловать детей, это я только теперь поняла. Эта вседозволенность порождает вот такую ситуацию. Когда человеку с малых лет все с рук сходит. Маше 23 года. Она все еще в поиске... утраченного. Не может себя найти. То, что ей нравилось, для меня все было неприемлемо. Это очень нехорошее занятие, я даже не могу это публично назвать. Я обалдела, когда такое услышала. Как моя дочь вообще могла такое говорить?», - откровенно поделилась своей бедой Распутина в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».



Помимо Марии у артистки есть старшая дочь Лидия от первого супруга Владимира Ермакова.У Лидии серьезные проблемы с психикой.