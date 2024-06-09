Буланова рассказала о денежных проблемах супруга

Татьяна Буланова впервые прокомментировала слухи о проблемах своего мужа Валерия Руднева. Как выяснили журналисты, бизнесмен погряз в долгах. С Руднева должны взыскать 10 миллионов по кредитам, 843 тысяч исполнительных сборов, и еще 1,5 миллиона — иных платежей.

Певица уверена, что Руднев так или иначе решит вопрос, пишет Экспресс Газета.

«Это старая история. Это даже не долги, а поручительство, которое стороннее. Тут дело не в долгах. Надеюсь, он не сбежит. Он меня очень любит, чтобы сбежать», — сказала она в беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!» на НТВ.



Татьяна Ивановна объяснила, что, к примеру, информация о штрафах Руднева за нарушение ПДД не соответствует действительности, поскольку на него не оформлено никаких автомобилей.

Совсем скоро Татьяна и Валерий отметят годовщину свадьбы. Как выяснилось, певица до сих пор не взяла фамилию мужа по «организационным причинам». Буланова выразила надежду, что в скором времени проблемы решатся. Также она не исключает, что может взять двойную фамилию.