Шура рассказал, какой великолепный подарок сделал себе на день рождения

Александр Медведев (Шура) отметил 49-й день рождения в одном из московских баров. Певец принимал друзей, получал подарки, но самый долгожданный подарок он сделал себе сам.

Медведев рассказал журналистам НТВ, что взял очередную ипотеку, чтобы купить квартиру в центре Москвы. Он давно мечтал о квартире на Остоженке, и вот, наконец, она сбылась. Апартаменты с высокими потолками в сердце столицы обошлись ему более чем в 70 миллионов рублей

Свою самую первую московскую квартиру шоумен приобрел больше 20 лет назад за 100 тысяч долларов, но в итоге ее потерял. Певец говорит, что не помнит, как переписал жилье на посторонних людей.

«15 лет я прожил в этой квартире. Однажды я встал утром и понял, что люди стоят около двери с бумажками, говорят, что квартира теперь их. Настолько я был тупой и наркоманил тогда, когда я подписывал документы. Я их правильно не оформил. Меня развели и переписали ее на другого человека», - рассказал Александр.



Позднее Шура купил в ипотеку за 40 миллионов рублей «трешку» в элитном жилом комплексе на западе Москвы. Но жить в ней не стал, сдал ее в аренду. Артист смог досрочно погасить кредит и теперь вновь взял ипотеку ради квартиры мечты.

Певец Шура на пути к славе смог преодолеть конфликт с матерью, а став популярным, избавиться от наркотической зависимости и победить рак.