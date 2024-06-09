Беременная жена Авербуха Лиза Арзамасова стала членом Союза писателей РФ

Добрая и утонченная Лиза Арзамасова с лёгкостью совмещает работу и материнство. Ещё будучи в положении в первый раз, она до последних сроков посещала театры и радовала со сцены своих поклонников. Как призналась сама актриса, в этот раз беременность протекает по-другому, что настораживает звезду. Однако она все равно не предаёт свои принципы, успешно продвигаясь вверх по своей творческой лестнице.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

На днях Елизавета опубликовала в социальную сеть видеоролик, на котором она стоит около таблички с надписью «Союз писателей России». В руках у актрисы серия книжек про мальчика «Костика», а также красная «корочка» члена союза писателей нашей страны. Поучительные рассказы написаны Арзамасовой практически сразу после рождения сына Лёвы.

Девушка признается, что это событие одно из самых важных в её жизни.

«Мой «Костик» привёл меня в совершенно новый пласт жизни и деятельности. Сегодня меня признали писателем…», — рассказывает она своим читателям.



Ранее Лиза признавалась, что вторая беременность не обошлась без токсикоза. Чтобы выдержать съемочный процесс, звезде «Папиных дочек» приходится крепиться и быть сильной. Этим летом артистка планирует дать себе большой отпуск.