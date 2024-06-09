СМИ узнали о возможном разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Американская певица Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек явно двигаются к разводу, пишет TMZ. Изданию стало известно, что они тайно продают купленный после свадьбы дом, а Бен уже переехал в съемную квартиру в Брентвуде.

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Несколько информированных источников сообщили, что Джей Ло и Бен наняли риэлтора Сантьяго Арана, чтобы продать дом, который они купили чуть больше года назад. Тогдашние молодожены приобрели огромный особняк в Беверли-Хиллз более чем за $60 млн. Они искали дом почти два года, осмотрев более 80 объектов недвижимости, прежде чем сделали окончательный выбор.

Инсайдеры рассказали, что Арана показывает дом пары уже около двух недель. Пока покупателей на особняк, за который просили $65 млн, нет. Издание утверждает, что Лопес подыскивает себе новый дом.

Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека в Лас-Вегасе в июле 2022 года. Пара взяла разрешение на регистрацию в штате Невада, брак был заключен в округе Кларк, в состав которого входит Лас-Вегас. Джей Ло взяла фамилию мужа и стала Дженнифер Аффлек. Пара впервые обручилась в конце 2002 года, однако через два года они разорвали помолвку.