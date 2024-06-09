Бывшая жена Куценко в третий раз вышла замуж

Несколько месяцев назад звезда серий кинофильмов про «Ночной дозор» Мария Порошина вышла замуж в третий раз. Поклонники актрисы узнали эту радостную новость только вчера. Первый муж женщины – Гоша Куценко, в программе «Ты не поверишь!» рассказал об этом публике. Экс-супруг также добавил, что его бывшая жена искренне счастлива.

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Напоминаем, что Порошина была замужем за Куценко пять лет. За время брака у пары родилась дочь Полина. После этого Мария родила ещё четверых детей от разных партнеров. С Куценко у актрисы остались очень теплые и дружественные отношения. Они сыграли мужа и жену в многосерийном фильме «Елки». Кроме того, в мае Порошина посетила премьеру фильма «Непослушники», в котором одну из главных ролей сыграл Куценко.

Актриса вместе с дочерями поздравила артиста. Именно на премьере поклонники звезды заметили на её безымянном пальце два кольца. Одно тоненькое – вероятнее всего, для помолвки. А второе широкое из ярко-желтого золота – обручальное. Уже тогда в голове зрителя закрались подозрения, что многодетная мама снова счастлива замужем.