Панин* сделал признание о России

Актер Алексей Панин* признался, что не переживает по поводу включения в реестр экстремистов и террористов. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru».

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— Никак не отношусь. Я живу не в России, и мне неинтересно, кого они там кем объявляют, — заявил артист.



Панин* добавил, что никто не предоставил ему обвинений, заявив, что все это «абсолютный бред», передает «Газета.Ru».

В мае Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла актера в список террористов и экстремистов. А в феврале этого года Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал Панина* по делу о призывах к терроризму.

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В начале мая прошлого года в отношении артиста было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Публичное оправдание терроризма». В октябре 2022 года после взрыва на Крымском мосту Панин* опубликовал пост, в котором порадовался совершению теракта. Теперь актеру грозит до семи лет лишения свободы, если он вернется в Россию. Кроме того, Панин* в интервью журналистке Ксении Собчак публично призывал к развалу России и расправе над главой государства. За это собеседницу артиста также попросили проверить на предмет оправдания терроризма.

*Включен в список террористов и экстремистов.