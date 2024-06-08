Ивлеева представила свой новый бизнес

Анастасия Ивлеева после печально известной вечеринки сменила имидж. Никакой обнаженки, никаких провокаций. Также блогер вместе с ресторатором Александром Пичугиным открыла бар Nudles в центре Москвы. Nudles переводится как «лапша».

Концепция заведения принадлежит Насте, она выстроилась после ее многочисленных путешествий по азиатским странам. Помимо лапши, здесь подают и другие азиатские блюда, а также коктейли.

Накануне 33-летняя блогер в белой футболке с изображением тигра сама встречала гостей. Вместе с Пичугиным она перерезала символическую красную ленточку. Потом Ивлеева встала за барную стойку и сама стала смешивать коктейли.

Попасть на открытие мог любой желающий, заплатив за вход 3000 рублей, пишет «Комсомольская Правда».

Ранее блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о неискренности и отсутствии дружбы в российском шоу-бизнесе. По ее словам, она всегда держалась «особнячком» и не состояла в светских компаниях. Она пояснила, что благодаря этому после «отмены» из-за «голой» вечеринки в ее жизни ничего не поменялось.