Общественник объяснил слова Богомолова о брезгливости к уехавшим звездам

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предположил, что художественный руководитель Театра Романа Виктюка Константин Богомолов расстался с журналисткой Ксенией Собчак.

Так он прокомментировал в своем Telegram-канале слова Богомолова о брезгливости к певцу Андрею Макаревичу* (признан иноагентом на территории РФ) и другим критикующим свою страну артистам.

«У меня сложилось давно такое впечатление, что Богомолов развелся с Ксенией Собчак», - признался Бородин.



Общественник обратил внимание на то, что в последнее время Собчак везде появляется одна. В частности, он привел в качестве примера отдых журналистки в Каннах и работу на ПМЭФ в Петербурге.

«Я вот, например, без второй половинки никуда не летаю и считаю, это правильно. Что-то Собчак скрывает от общества. Может политические взгляды их развели, раз Богомолов так заговорил», - задался вопросом Бородин.



Ранее Богомолов также рассказал журналистам, что русский театр сейчас как никогда нуждается в энергичных молодых режиссерах.

*Признан иностранным агентом на территории России