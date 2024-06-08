Максим Виторган сообщил, что его младшему сыну «очень повезло»

Максим Виторган, актер театра и кино и бывший супруг журналистки Ксении Собчак в интервью youtube-каналу «Юзефович» рассказал о воспитании их общего сына Платона.

Максим считает, что Платону, как младшему его ребенку, определенно повезло. Основные педагогические ошибки он уже успел совершить, когда растил старших дочь и сына, пишут ura.news.

«Ой, ему очень повезло! Потому что я прошел школу старших детей, которым досталось в этом смысле от меня немало», - признался актер.



Виторган также рассказал, что, несмотря на то что у его экс-супруги новая семья, он уделяет много времени Платону. По словам артиста, после развода он читал младшему сыну книги на ночь по телефону, когда тот был совсем малышом.

Ранее Максим Виторган был гостем шоу «Есть будем?» Антона Привольнова. В студии программы бывший муж Ксении Собчак решил приготовить пасту аррабиата. Вскоре после окончания шоу, в студию пришла Ксения Собчак, которой предложили угадать, какое из двух блюд готовил Виторган, а какое — ведущие.

Журналистка указала на пасту, которую приготовили ведущие. Когда Привольнов объяснил, что Собчак ошиблась, она сильно удивилась, ведь по вкусу ей больше понравилось другое блюдо.