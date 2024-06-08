Директор МакSим рассказала о планах певицы после выхода из рехаба

В июле прошлого года МакSим была вынуждена публично признаться в пагубном пристрастии к алкоголю. Певица обратилась к поклонникам прямо из рехаба, рассказав, что слишком рано включилась в работу после болезни и начала подстегивать себя алкоголем.

После прохождения курса лечения исполнительница сообщила, что смогла справиться с зависимостью.

Сейчас директор МакSим Яна Богушевская в беседе с журналистами издания The Voice объяснила:

«Гастролирует в спокойном режиме и ставит много съемок».



Также певица уже записала новую песню, дата выхода которой пока не объявляется. МакSим занимается своей школой искусств. Но расширяться или открывать новые филиалы звезда пока не планирует.

Сейчас жизнь Марины Максимовой практически вернулась в прежнее русло. MaкSим начала строить планы относительно творчества, проводить больше времени с дочерьми и посещать монастырь.