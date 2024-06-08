Фадеев уведомил о перерыве в концертной деятельности

Максим Фадеев на своей страничке в социальной сети сообщил, что взял перерыв в концертной деятельности до 2025 года. Подробности продюсер пообещал обнародовать завтра, а сегодня сообщил, над чем в данное время работает. Об этом информирует 5 Канал.

«В 2025 году я дам десять концертов, скоро откроем продажи и будет точный список городов. Завтра расскажу о том, почему я не даю концерты в этом году и про свою недавно обнаруженную фобию», — отметил Фадеев.



В перспективе у него в планах приехать в Кемерово, Курган, Минск и провести концерт в Москве. Возможно, сейчас он занят перезапуском проекта Глюк'oZa.

Ранее продюсер Максим Фадеев выпустил песню под названием «SALTA». В соцсетях он выложил отрывок из трека, который посвятил Салтанат Нукеновой, которую жестоко убил ее бывший муж, экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев.