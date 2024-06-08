Рокер Керри Кинг заявил, что никогда не хотел называть группу в свою честь

Бывший гитарист Slayer, а ныне лидер нового коллектива Керри Кинг, признался, что не хотел называть группу в честь самого себя. Однако ему просто не удалось придумать другого имени, не нарушив чьи-нибудь авторские права.

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Музыкант даже пошутил, что ненавидит название, и заявил, что никогда бы не назвал так группу по собственной воле. Ему больше нравились варианты Blood's Reign («Правление крови») и King's Reign («Правление короля»). Сегодня музыкант настаивает, что до последнего не хотел использовать свое имя, потому что он не считает себя тщеславным.

Кинг также отметил, что ещё учится гастролировать с новыми музыкантами. Он признался, что привык видеть перед собой троих людей — а теперь их четыре. Гастроли Кинга с новым коллективом начались совсем недавно, так что сейчас он еще пытается понять, как передвигаться по сцене и не сталкиваться друг с другом. Слова гитариста цитирует Blabbermouth.

Дебютный альбом группы Керри Кинга увидел свет 17 мая. На концертах в его поддержку музыкант играет не только треки оттуда, но и композиции из репертуара Slayer.