После скандала в Уфе Бузова появилась на публике в скромном наряде

Ольга Бузова выступила в Петербурге на закрытой вечеринке RUTUBE в последний день ПМЭФа. Мероприятие был организовано на катере, гостей форума развлекали и катали по ночной Неве.

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Певица предстала перед публикой в достаточно скромном наряде. В чем-то подобном могла прийти на вечеринку любая девушка с хорошей фигурой. На Бузовой было облегающее черное платье с блестками немного выше колен, никакого декольте, открыто только одно плечо. Высокие каблуки и собранные в «конский хвост» волосы завершали образ, пишет «Комсомольская Правда».

Напомним, недавно артистку после ее выступления на фестивале в Уфе буквально затравили. Общественники сочли неприличным наряд певицы: открытое боди с ремешками, сравнив его с «костюмом для садо-мазо».

До этого депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова на фоне выступления Бузовой в Уфе предложила ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений. Соответствующее обращение она направила министру культуры РФ Ольге Любимовой.