Успенская появилась на ПМЭФ в бриллиантах на 100 миллионов рублей

Любовь Успенская в дорогостоящих украшениях появилась в «Лотте Отель. Там «Русская Медиагруппа» организовала традиционный закрытый прием для участников Петербургского международного экономического форума.

Королева отечественного шансона вышла на сцену, сверкая бриллиантами. На Успенской были колье и браслет в виде змей, каждое из которых стоит примерно 40 миллионов рублей, пишет «Комсомольская Правда». Плюс серьги, оцененные экспертами в сумму не менее 15 миллионов. Итого комплект, предположительно, стоит порядка ста миллионов рублей.

Любовь Залмановна не раз признавалась в любви к бриллиантам. Причем она предпочитает себе покупать их самостоятельно.

«Мужчины мне украшения не дарят. Они дарят автомобили, картины, мебель красивую и дорогую. А вот бриллианты я покупаю сама. Могу позволить: у меня много концертов и выступлений», - говорила звезда.



Филипп Киркоров и Любовь Успенская много лет находились в дружеских отношениях. Отношения звезд испортились после того, как Любовь Залмановна пожаловалась на некачественную работу пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Собчак взяла в поездку на ПМЭФ сумку за 11 миллионов рублей

Филипп Бедросович же, напротив, в восторге от сделанной у Хайдарова пластики. На этой почве между звездами вырос конфликт такого уровня, что оба участника наняли адвокатов и подали судебные иски.