Люся Чеботина пригрозила уйти со сцены, если будет принят закон о дресс-коде для артистов. Об этом певица заявила в разговоре с журналистами, пишет lenta.ru.

Ее глубоко возмутило предложение депутата Госдумы от КПРФ Ирины Филатовой о введении требований к стилю одежды для публичных выступлений.

Певица заявила, что авторы инициативы не понимают, насколько бывает жарко и физически тяжело выступать на сцене. Она удивлена, почему в таком случае не заставляют одеваться спортсменок

«Ну давайте оденем гимнасток, фигуристок тоже. Почему нет? Наверное, не знают, как жарко бывает на сцене, как тяжело бывает танцевать и исполнять песни вживую. Физически бывает настолько тяжело, что можно потерять сознание. Меня несколько раз уносили со сцены от того, как жарко. Поэтому если введут такой закон, то, к сожалению, со своей концертной деятельностью я закончу, — резюмировала Чеботина.



3 июня глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась тем, что певица вышла в кожаном боди на VK Fest в Уфе. Общественница заявила, что не видит разницы между «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой и выступлением в таком образе в День защиты детей.