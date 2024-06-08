Фестивальную площадку в Лужниках открыла группа «Три дня дождя»

Фестивальная площадка в Лужниках под открытым небом — самая крупная в Москве. Российская рок-группа «Три дня дождя» первой выступила на ее открытии.

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Концерт посетили более 4 тысяч человек. Он был разделен на две части: электронную и акустическую, во время которой солист Глеб Викторов пел под гитару, пишет gazeta.ru.

«Мы создали программу, в которой объединили сразу несколько граней «Три дня дождя»: на сцене вы сможете услышать любимые треки в акустике, как на наших сходках, так и мощные лайвы», — говорится в соцсетях коллектива.



На новой площадке выступят Тося Чайкина, Хибла Герзмава, Лариса Долина, Коста Лакоста, Xolidayboy, Денис Мацуев, Диана Арбенина, Jony, Пелагея, GUF, Константин Хабенский, Юрий Башмет и многие другие.