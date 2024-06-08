Чеботина призналась, что тяжело переживает расставания

Люся Чеботина была гостьей шоу «Утро. ТНТ». Певица призналась, что очень тяжело переживает неудачи в личной жизни. Каждый разрыв отношений повергает ее буквально в пучину переживаний, но время лечит и в итоге звезда благодарит судьбу и ушедшего из ее жизни человека за прожитое вместе время. Об этом пишет gazeta.ru.

«Эта песня обо мне. Ведь в ней поется о том, как я похорошела сквозь слезы, боль, разочарование и предательство. Мне кажется, что все девочки, когда переживают те или иные негативные эмоции в отношениях, тем более абьюзивных, понимают, как это нас закаляет, делает сильнее, и помогает создать лучшую версию себя», — сказала Чеботина.



Популярность пришла к Чеботиной в 2021 году, когда вышла композиция «Солнце Монако». После этого артистка записала треки «Секрет на двоих», «Плакал Голливуд», «Абьюз», «Мое», «Целуй меня», «Лучшая подруга».

В 2023 году Чеботина записала композицию «Королева» с народным артистом России Филиппом Киркоровым. Также она пела с Игорем Николаевым.

В октябре прошлого года Чеботина получила награду «Певица года» на премии «Жара Media Awards».