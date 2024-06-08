Барановская порассуждала о родах в поле и «культурном коде»

Юлия Барановская высказалась о важности семейных ценностей. Телеведущая рассказала, что сама выросла в многодетной семье.

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«Вижу, какой огромный путь мы прошли за эти годы. Было потеряно время, когда ты гордился, что из многодетной семьи. Сейчас мы обратно это себе вернули очень быстро. Потому что это наше ДНК», - сообщила Юлия.



Барановская, как известно, и сама мама троих детей.

Публику удивил исторический экскурс, когда телеведущая поставила в пример те времена, когда русские женщины-крестьянки, родив ребенка в поле, тут же шли дальше работать. Юлия назвала это «нашим культурным кодом», информирует «Комсомольская Правда».

«Наши прабабушки: родила в поле, положила, дальше косить, потом кормить, дальше работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но быстро это возвращаем. Невозможно западным влияниям взять и избавить тебя от культурного кода», - считает Юлия.



Фолловеры тут же припомнили теледиве, что своих собственных детей она произвела на свет даже не в московском роддоме, а в элитном медучреждении Лондона.

Барановская воспитывает троих детей от Аршавина. Телеведущая познакомилась с футболистом в 2003 году, а через 10 лет они расстались. Спортсмен признавался, что почти семь лет не виделся с сыновьями и дочерью из-за их матери, однако Барановская опровергала эти заявления.

По словам знаменитости, экс-возлюбленный просто пропал из их жизни и очень редко звонил. Но в 2019 году футболист возобновил встречи с детьми, о чем публично сообщал в соцсетях.