Сын Игоря Талькова высказался о результатах расследования убийства отца

Сын Игоря Талькова назвал обвиняемого в убийстве его отца Шляфмана жертвой. Об этом сообщает NEWS.ru.

8 июня стало известно, что расследование дела об убийстве музыканта Игоря Талькова завершено. Следственный комитет назвал главным подозреваемым концертного директора певца — Валерия Шляфмана. Согласно версии следователей, он смертельно ранил Талькова при попытке застрелить охранника певицы Азизы Игоря Малахова.

Следственный комитет РФ завершил расследование убийства Талькова

Сын Игоря Талькова заявил, что считает всех подозреваемых в деле жертвами.

«Мое мнение — все участники, фигурирующие в этом деле, в этой потасовке — Шляфман, Игорь Малахов, Азиза — все жертвы. Я кого-то лично знаю — Азизу, кого-то достаточно знаю», — рассказал он.



Игорь Тальков-младший заявил, что Шляфман никогда не прятался от правосудия.

«Шляфман был лучшим директором у отца, то, что он в Израиль собирался, я даже знал», — добавил он.



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