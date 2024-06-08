Следственный комитет РФ завершил расследование убийства Талькова

Светлана Петренко, представитель Следственного Комитета, сообщила, что Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу завершено расследование убийства певца Игоря Талькова. Обвинения предъявлены концертному директору певца Валерию Шляфману. — в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом информирует РИА Новости.

Во время расследования убийства Талькова были допрошены более 150 свидетелей, изъяты вырезы с одежды Шляфмана со следами крови, имеющие значение для установления его причастности к убийству.

В 2012 году Валерий Шляфман, находясь в Израиле, дал видеоинтервью российским СМИ. Он заявил что не считает себя виновным, а его выезд из страны нельзя расценивать как бегство, так как он уехал почти через полгода после случившегося.

Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года в ленинградском дворце спорта «Юбилейный».

По одной из версий, между ним и охранником Азизы Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений. Конфликт перерос в потасовку и перестрелку, из принадлежавшего Малахову пистолета был сделан смертельный выстрел. Следователи заподозрили, что выстрел сделал не охранник, а концертный директор самого Талькова Валерий Шляфман (сейчас живет в Израиле).

Осенью 2018 года расследование убийства Талькова возобновилось.