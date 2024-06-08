Загадочное убийство Игоря Талькова раскрыто. Детали громкого дела и имя обвиняемого

33 года спустя завершено расследование убийства Игоря Талькова. Об этом сообщил Следственный комитет России. Детали громкого уголовного дела изучил корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

«Забежал в гримерку, смотрю Игоря нет, я побежал в туалетную комнату, положил его вот так, дверь была открыта, Игоря начали выносить» – Валерий Шляфман, концертный директор Игоря Талькова, рассказывает, как все было.



В тот роковой день во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге проходил сборный концерт звезд эстрады. За кулисами возникла ссора между Тальковым и телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым. Все из-за очередности выхода на сцену. Ссора переросла в перестрелку. Игоря Талькова доставили в больницу, но на тот момент он уже был мертв. Пуля попала в сердце. Главным подозреваемым сначала стал Игорь Малахов. Он был зачинщиком драки и именно ему принадлежал револьвер, из которого был сделан смертельный выстрел. Малахов с места преступления скрылся, однако через 10 дней сам пришел в отделение милиции и заявил, что никого не убивал.

«Малахова мы ни на чем не поймали. Из всего того, что он рассказал, мы ничего не смогли опровергнуть», – вспоминает следователь по делу Игоря Талькова Антон Брейдо.



И вот теперь спустя 33 года следствие выяснило, тогда в октябре 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» Шляфман пытался убить Игоря Малахова, но случайно попал в Талькова. В 1992 году концертный директор артиста сбежал в Израиль. С этой страной у России не было договора об экстрадиции.

Сын Игоря Талькова высказался о результатах расследования убийства отца

Журналисты выдвигали множество других версий. Причастными к убийству Талькова называли личных врагов артиста. Певица Азиза была в этом списке. Ее нарекли не иначе как «виновницей трагедии». Артистка признавалась, что очень от этого страдает. И лишь три года назад дело возобновили по просьбе вдовы Талькова. Следователи проделали огромную работу: опросили 150 свидетелей, среди которых те, кто были в тот день на концерте: артисты, работники дворца спорта и сотрудники милиции.

«Был проведен целый ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству», – заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.



Сам же Шляфман в интервью много раз утверждал, что убийца – Игорь Малахов. Однако теперь бывшего директора Талькова обвиняют в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом. Спустя 33 года расследование завершено. Следственный комитет направил уголовное дело для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.