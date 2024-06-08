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Загадочное убийство Игоря Талькова раскрыто. Детали громкого дела и имя обвиняемого

33 года спустя завершено расследование убийства Игоря Талькова. Об этом сообщил Следственный комитет России. Детали громкого уголовного дела изучил корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

Загадочное убийство Игоря Талькова раскрыто. Детали громкого дела и имя обвиняемого
© РИА Новости

«Забежал в гримерку, смотрю Игоря нет, я побежал в туалетную комнату, положил его вот так, дверь была открыта, Игоря начали выносить» – Валерий Шляфман, концертный директор Игоря Талькова, рассказывает, как все было.

В тот роковой день во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге проходил сборный концерт звезд эстрады. За кулисами возникла ссора между Тальковым и телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым. Все из-за очередности выхода на сцену. Ссора переросла в перестрелку. Игоря Талькова доставили в больницу, но на тот момент он уже был мертв. Пуля попала в сердце. Главным подозреваемым сначала стал Игорь Малахов. Он был зачинщиком драки и именно ему принадлежал револьвер, из которого был сделан смертельный выстрел. Малахов с места преступления скрылся, однако через 10 дней сам пришел в отделение милиции и заявил, что никого не убивал.

«Малахова мы ни на чем не поймали. Из всего того, что он рассказал, мы ничего не смогли опровергнуть», – вспоминает следователь по делу Игоря Талькова Антон Брейдо.

И вот теперь спустя 33 года следствие выяснило, тогда в октябре 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» Шляфман пытался убить Игоря Малахова, но случайно попал в Талькова. В 1992 году концертный директор артиста сбежал в Израиль. С этой страной у России не было договора об экстрадиции.

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Журналисты выдвигали множество других версий. Причастными к убийству Талькова называли личных врагов артиста. Певица Азиза была в этом списке. Ее нарекли не иначе как «виновницей трагедии». Артистка признавалась, что очень от этого страдает. И лишь три года назад дело возобновили по просьбе вдовы Талькова. Следователи проделали огромную работу: опросили 150 свидетелей, среди которых те, кто были в тот день на концерте: артисты, работники дворца спорта и сотрудники милиции.

«Был проведен целый ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству», – заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сам же Шляфман в интервью много раз утверждал, что убийца – Игорь Малахов. Однако теперь бывшего директора Талькова обвиняют в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом. Спустя 33 года расследование завершено. Следственный комитет направил уголовное дело для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Шоу-бизнес
Валерий Шляфман
Светлана Петренко
Игорь Тальков
Игорь Малахов
Следственный комитет
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