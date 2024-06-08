Богомолов рассказал о своем отношении к уехавшим из России артистам

Константин Богомолов не испытывает к уехавшим из России артистам, ненавидящим свою родину, ничего, кроме брезгливости. Об этом супруг Ксении Собчак рассказал агентству РИА Новости.

При этом и сам режиссер, и его жена не раз заявляли, что покидать страну не собираются.

Богомолов рассказал о травле уехавших из России

Накануне в карьере Богомолова состоялось важное событие. Предложение возглавить еще один театр - это серьезный профессиональный вызов, считает худрук Театра на Бронной Константин Богомолов. Так режиссер прокомментировал свое назначение в Театр Романа Виктюка.