Чекалина рассказала о пользе периода, прожитого без интернета

Валерия Чекалина, известная публике как Лерчек, призналась, что с пользой для себя провела время, когда действовал запрет на выход в интернет. Ей удалось избавиться от дефектов речи. Валерия тренировалась с помощью скороговорок. Об этом пишут news.ru.

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«Исправила букву «р», «л». Белочка нашла свое дупло. Все сложно, но пережить можно. Это время позволило расставить точки над «и»: кто я, если у меня нет «Инстаграма»,* чем заниматься дальше. Произошло большое переосмысление, — сказала Лерчек в рамках Петербургского международного форума.



Оказавшись без интернета, бизнесвумен начала заниматься саморазвитием. По ее словам, от своих друзей она получила огромную поддержку.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) — одна из самых известных контентмейкеров России. Славу ей принесли не только популярные курсы похудения, но и резонансные скандалы: против Валерии и ее мужа Артема возбуждали уголовные дела. Спустя год звездная пара вновь привлекла внимание общественности — в этот раз темой обсуждения стал развод.

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