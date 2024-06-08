Дочь Заворотнюк показала неизвестные фотографии матери

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась трогательными архивными снимками матери в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Анна Заворотнюк написала, что рядом с матерью "жизнь была озарена светом, радостью, солнцем, любовью".

© Соцсети

"Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой. Ты самая красивая, самая талантливая, мудрая, добрая, веселая, ты - самая лучшая мама на свете", - подчеркнула в своем посте Анна.



© Соцсети

Она пообещала себе ради матери "быть счастливой и никогда не сдаваться".

© Соцсети

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в конце мая после продолжительной болезни. Похороны состоялись 1 июня на Троекуровском кладбище.