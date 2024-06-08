Адвокат Успенской высказалась о суде с Киркоровым

Филипп Киркоров и Любовь Успенская много лет находились в дружеских отношениях. Отношения звезд испортились после того, как Любовь Залмановна пожаловалась на некачественную работу пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Филипп Бедросович же, напротив, в восторге от сделанной у Хайдарова пластики. На этой почве между звездами вырос конфликт такого уровня, что оба участника наняли адвокатов и подали судебные иски, пишет Экспресс Газета.

Успенская назвала вчерашнего приятеля женоненавистником, что явно разозлило Киркорова. Он подал иск о защите чести и достоинства. Филипп требует от Успенской 10 миллионов рублей. А в своем недавнем интервью даже не постеснялся назвать обидчицу «попрошайкой».

«Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать-то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка», — заявил Киркоров в эфире YouTube-шоу «Сплетни-шейкер».



А защитники двух обиженных друг на друга звезд – Елена Сенина (Успенская) и Александр Добровинский (Киркоров) отстаивают интересы своих клиентов в суде заседание за заседанием.

«Суд прошел хорошо для нас, но мы не считаем, что это нужно продолжать. Мы не просим никаких денежных средств. Требуем опровергнуть информацию, удалить контент. Эта ситуация сейчас ее трогает», — заявила Сенина.



Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров намерен перевести деньги, полученные в судебной тяжбе с Успенской, детям Донбасса