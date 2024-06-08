Семья Заворотнюк прокомментировала сообщения о смерти актрисы в хосписе

Родные Анастасии Заворотнюк в официальном аккаунте актрисы в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) поблагодарили врачей, сражавшихся вместе с ней и ее семьей с болезнью. Они отмечают, что их усилия помогли подарить пациентке несколько лет и облегчили жизнь ее мужу Петру Чернышеву, детям и родным.

Поименные слова благодарности врачам, медперсоналу и даже обычному персоналу адресованы в одну из частных клиник Москвы. В конце публикации отмечено, что Заворотнюк умерла не в хосписе, как сообщалось ранее.

"Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил", - говорится в сообщении.



О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище 1 июня. Близкие предупредили поклонников, что от их имени мошенники могут рассылать фейковые просьбы о сборе денег.