Ардова не сдержалась после слов Соседова о «круглой кукляшке»

Актриса Анна Ардова раскритиковала члена жюри шоу «Поймай меня, если сможешь» Сергея Соседова в эфире телеканала «Россия 1». Ей не понравилось, что шоумен назвал одну из участниц передачи «круглой кукляшкой». По словам артистки, музыкальный критик должен следить за речью и держать себя в руках.

Не надо называть ее так, ну пожалуйста. Это очень некрасиво, очень! Ну держите себя в руках. Прекрасная барышня, невероятной красоты. Не надо вот так говорить, — заявила Ардова.

Критик признал свою ошибку и отметил, что постарается выбирать выражения. Он также объяснил, что не вкладывал во фразу ничего оскорбительного и не планировал обидеть участницу. При этом уже следующего выступающего Соседов назвал «жиденьким Басковым».

Ранее Соседов довел до слез участницу проекта «ВИА Суперстар!» — солистку группы «Вирус» Ольгу Лаки, поставив ей низкий балл за выступление. Во втором выпуске программы исполнительница вышла на сцену с песней «Лучшее в тебе» Евы Польны, которую, по ее словам, посвятила отцу. Соседов назвал выступление артистки «прерванным катарсисом» и заявил, что ему не хватило эмоций. Лаки назвала нечестным снижение балла и расплакалась.