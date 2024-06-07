Фанаты заметили тайное послание на футболке Рианны

Журналисты заметили американскую певицу Рианну во время шоппинга в футболке с надписью «Я на пенсии», фотографии были опубликованы на сайте TMZ. Звезды улыбнулась, когда проходила мимо фотографа, она закрывала сумочкой фрагмент надписи на своей одежде.

Поклонники артистки задаются вопросом, что это может означать. Они предполагают, что это связано с ее творчеством, ведь последний свой альбом певица выпускала в 2016 году. В последние годы Рианна занимается материнством.

Ранее Рианна и рэпер A$AP Rocky отпраздновали второй день рождения сына RZA в Нью-Йорке. Артистов заметили на выходе из интерактивного художественного музея The Color Factory, где проходило мероприятие.

На день рождения сына певица надела свободные серые джинсовые брюки, а также серебристый топ без бретелек с прозрачным тюлем по нижнему краю. Она дополнила ансамбль пушистым светло-серым жакетом, который свисал с ее плеча с правой стороны. Мать двоих детей дополнила модный вечерний образ ярким ожерельем и солнцезащитными очками овальной формы.

До этого Рианна призналась в сильном стыде из-за своих откровенных нарядов. По ее словам, раньше она ходила с трусами наружу, но став мамой, поняла, что теперь никогда бы не надела такие вещи.