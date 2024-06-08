Селин Дион поделилась подробностями состояния своего здоровья

Культовая поп-певица Селин Дион дала интервью, в котором поделилась подробностями своего состояния здоровья. В 2022-м артистка призналась, что ей диагностировали синдром мышечной скованности — редкое неврологическое заболевание, из-за которого больному становится тяжело есть и двигаться.

Теперь певица раскрыла, что испытывает, когда пытается петь. Дион сравнила физические ощущения с удушьем, цитирует Variety. Также артистка рассказала, что из-за заболевания испытывает спазмы в животе, позвоночнике и других частях тела. Селин призналась, что однажды судорога была столь сильной, что сломала ей ребра. Певица отметила, что иногда ее тело застывает в одном положении, и изменить это она не в силах.

Заболевание вынудило Дион отменить все запланированные выступления. С 2022 года она держалась вдали от публики, н феврале 2024-го сделала исключение и появилась на церемонии «Грэмми».