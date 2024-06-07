«Для нас это счастье»: Сарик Андреасян — о совместной работе с Евгением Петросяном

Кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер, актер Сарик Андреасян стал гостем шоу "ОК на связи!" в социальной сети Одноклассники. В беседе он рассказал, как его сериал "Чикатило" "привел" юмориста Евгения Петросяна в фильм "Манюня: Приключения в Москве". Андреасян подтвердил, что Петросян оставил комментарий под одним из фото в соцсетях: "Чикатило" — зачет". В итоге продюсер и комик договорились поужинать. Во время ужина Петросян рассказал, что прошел пробы на роль Шурика в "Операции "Ы" Леонида Гайдая, но отказался - хотел быть юмористом на телевидении. Персонаж, доставшийся Петросяну, не был изначально написан под него, отмечает Андреасян, но когда пришла пора снимать "Манюню", режиссер вспомнил об артисте. "За неделю до съемок я ему набрал, потому что это вот знаешь, такая "Эврика". Я ему набрал, говорю: "Евгений Ваганович, вот прям вот вы. Это должны сделать вы", - делится он. Несмотря на то что съемки должны были начаться уже через неделю, съемочной группе удалось обаять артиста и убедить его сниматься. "Для нас большое счастье, что он с нами, потому что мне кажется, что это вообще невероятный успех. И это первая, действительно это первая роль в кино. То есть это звучит странно — при всей его популярности и так далее — но вот… И мне кажется, очень достойно, очень обаятельно сделано", - говорит Андреасян, добавляя, что у Петросяна естественно получилось переключиться с амплуа юмориста на артистическое. Накануне на премьере новой "Манюни" 78-летний Евгений Петросян назвал себя молодым отцом.