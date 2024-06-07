На Бродвее поставят мюзикл о кантри-певице Долли Партон

Американская кантри-звезда Долли Партон анонсировала мюзикл о себе «Hello, I'm Dolly». В нем прозвучат как старые хиты артистки, так и новые песни, созданные специально для проекта. Премьера состоится на Бродвее в 2026 году.

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Сценарий для постановки Долли Партон пишет совместно с Марией С. Шлэттер, сообщает Variety. Она уже работала над фильмом «Рождество на площади» (2020), где певица сыграла главную роль. Продюсируют мюзикл ATG Productions и CTK Enterprises. Актерский состав пока неизвестен.

«Я прожила всю свою жизнь, чтобы увидеть это шоу на сцене. Я написала много оригинальных песен для постановки, а также включила в нее все ваши любимые. Вы будете смеяться, плакать, хлопать, топать; это действительно большая опера. Каламбуры и веселье. Не пропустите!» — прокомментировала Партон.



Дебютный альбом артистки 1967 года тоже назывался Hello, I'm Dolly. А в прошлом году певица выпустила уже 49-й студийник Rockstar, в котором собрала каверы на мировые рок-хиты. К этому жанру легенда кантри решила обратиться после того, как ее включили в Зал славы рок-н-ролла.