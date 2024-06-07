Не мог находиться дома: стало известно, куда уходил по ночам Чернышев, пока болела Заворотнюк
Семье Насти Заворотнюк приходилось очень сложно, но беда объединила каждого, кто был рядом со звездой, что помогло актрисе прожить несколько лет рядом со своими детьми и мужем. Вчера члены семьи решили приоткрыть завесу тайны и рассказали о том, кто помогал им пережить тяжелые дни. В числе добрых людей оказались коллеги фигуриста, подстроившие график работы под его нужды.
Благодаря понимающему коллективу Петр мог уходить на работу в ночное время суток, а в дневное — быть рядом с Настей и не упускать ничего, что происходит с женой. Конечно, Чернышеву пришлось несладко. Бодрствовать на протяжении долгого времени без возможности нормально выспаться — это сложно, но мужчина не обращал на это внимание и шел до конца. Семья Насти была также приятно удивлена добротой людей со всего мира.
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Одна из поклонниц привезла артистке заграничный фрукт, который поднимает иммунитет. Это растопило сердце звезд. Человек думал о Насте всю поездку и перевез плоды через границу в надежде помочь. Совокупность различных факторов и доброты в мире сыграла свое дело и помогла Насте настолько, насколько было возможно.
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