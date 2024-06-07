Семье Насти Заворотнюк приходилось очень сложно, но беда объединила каждого, кто был рядом со звездой, что помогло актрисе прожить несколько лет рядом со своими детьми и мужем. Вчера члены семьи решили приоткрыть завесу тайны и рассказали о том, кто помогал им пережить тяжелые дни. В числе добрых людей оказались коллеги фигуриста, подстроившие график работы под его нужды.

Благодаря понимающему коллективу Петр мог уходить на работу в ночное время суток, а в дневное — быть рядом с Настей и не упускать ничего, что происходит с женой. Конечно, Чернышеву пришлось несладко. Бодрствовать на протяжении долгого времени без возможности нормально выспаться — это сложно, но мужчина не обращал на это внимание и шел до конца. Семья Насти была также приятно удивлена добротой людей со всего мира.

На прощании с Заворотнюк была нарушена традиция монастыря

Одна из поклонниц привезла артистке заграничный фрукт, который поднимает иммунитет. Это растопило сердце звезд. Человек думал о Насте всю поездку и перевез плоды через границу в надежде помочь. Совокупность различных факторов и доброты в мире сыграла свое дело и помогла Насте настолько, насколько было возможно.