Звезда «Универа» собирает деньги на помощь ВСУ

Актриса Анна Кузина, известная по роли Яны Семакиной в ситкоме "Универ. Новая общага", собирает деньги на беспилотники для ВСУ. В соцсетях знаменитости много постов, в которых она призывает поклонников вкладывать средства на нужды ВСУ, в том числе и на БПЛА. В постах женщина критикует СВО, восхищается украинскими военными и проч. Свою страницу Кузина ведет на украинском языке, хотя еще в 2019 году ее посты были на русском. Анна Кузина приобрела известность в России благодаря сериалам "Универ. Новая общага" и "Универ. 10 лет спустя". Она сыграла в них председателя профкома Яну Семакину. Актриса родилась в 1980 году в Киеве и окончила Львовский полиграфический институт. В ее фильмографии также такие проекты, как "Zомбоящик", "По закону", "Здравствуй, мама!", "Если бы да кабы". В последний раз актриса снималась в 2019 году. По данным NEWS.ru, Кузина перестала поддерживать связь со своими коллегами по сериалу "Универ" после начала СВО. В 2017 году актриса родила сына. О ее муже мало известно. При этом в своих постах Кузина рассказывала, что он служит в ВСУ.

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