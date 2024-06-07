Полина Гагарина раскрыла секрет своей привлекательности

Певица Полина Гагарина рассказала о своих секретах красоты. Об особенностях ухода за собой 37-летняя звезда побеседовала с NEWS.ru. Артистка назвала себя очень дисциплинированным человеком и призналась, что устанавливает себе приоритеты сама. "Я не имею вредных привычек, стараюсь придерживаться режима сна и питания, занимаюсь спортом, слежу за тем, чтобы успевать вовремя отдыхать и восстанавливаться", - перечислила она. Не менее важно, по мнению Гагариной, развивать внутренний мир. "Это любовь к детям, любимое дело, музыка, настоящие друзья, хорошие книги, фильмы и многое другое", — перечислила Гагарина людей и явления, которые придают ей сил на жизнь и творчество. Накануне Гагарина раскрыла свое отношение к композитору Александру Градскому, с которым работала вместе в шоу "Голос". "Я искренне восхищалась им как артистом, его речью, тем, как он говорит", — призналась исполнительница.