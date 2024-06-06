Ивлеева заявила, что в шоу-бизнесе нет искренности

Публичная жизнь Насти Ивлеевой — настоящие качели. Переехав в Москву из Санкт-Петербурга, она начала активно вести блог, стала ведущей «Орла и решки», а потом — одной из главных героинь светской хроники. После звезда внезапно перестала посещать тусовки и вернулась ближе к народу — продолжала вести личный блог и снимать авторские шоу на YouTube.

© Super.ru

В Сети бытует мнение, что Настя не просто так вошла в мир «люкса»: постоянно быть на виду — лишь одно из преимуществ дружбы с медийными персонами. Однако сама звезда не считает, что была причастна к какой-либо компании, да и вообще, по ее мнению, в звездной тусовке искренности не сыскать. Об этом Ивлеева рассказала журналистам на официальном открытии лапшичной Nudles, совладелицей которой является.

У меня не было такого, что я была замечена в каких-то компаниях или к ним была привязана. Я всегда была обособлена, и этим я себе крайне нравлюсь. И поэтому в моей жизни, по сути, ничего не поменялось. Наоборот, я стала ближе к семье, и очень этому рада. Потому что я была такой периферией — ни с этими и не с теми. Что касается звездной тусовки — там дружбы вы не найдете

Настя Ивлеева

К слову, на том же мероприятии Настя призналась, свободно ли ее сердце, а также объяснила, каким должен быть ее идеальный мужчина.

* Запрещен в РФ.