Карина Нигай заявила, что тратит по 7 миллионов в месяц

Блогерша Карина Нигай рассказала, сколько миллионов тратит на себя в месяц. Об этом она рассказала в новом выпуске шоу Super «Директ».

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Карина Нигай призналась, что каждый месяц тратит около 6-7 млн рублей на комфортную жизнь. Всю сумму она тратит не только на себя, но и на своего сына, а также всегда помогает своей семье, родителям и регулярно оплачивает дорогостоящие путешествия.

В июне 2023 года блогерша Карина Нигай раскрыла причину расставания с возлюбленным Владиславом Крамским. Карина Нигай призналась, что стала инициатором разрыва. Блогерше рассказала, что бывший партнер пользовался ею, чтобы стать популярнее. Девушке не нравилось, что мужчина выставлял их личную жизнь напоказ. По словам звезды, их отношения с Крамским перешли в бизнес-партнерство, но ее такое не интересует. Нигай отметила, что финальной точкой их романа стало поведение Крамского на ее дне рождения. По словам блогерши, возлюбленный больше работал на прессу и ни разу не подошел к ней.

Ранее Карина Нигай вышла на публику в рваных джинсах.