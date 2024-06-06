Русские песни, скандал на концерте, проблемы с полицией: как живет Лобода

Издание MK.RU сообщило, что зрители на концерте певицы Светланы Лободы в Латвии устроили скандал и попросили больше не приглашать выступать звезду. Что произошло, почему сбежавшая из России исполнительница продолжает петь на русском?

Что произошло на концерте Лободы

Одна из посетительниц мероприятия рассказала изданию, что артистка вживую исполняла песни исключительно на русском языке, при этом люди вставали и уходили целыми рядами.

«Большая часть была недовольна. Люди уходили, что называется, дружными рядами. Многие возмущались и просили больше не приглашать эту самодеятельность. Видно, что Света чахнет без России», — рассказала собеседница издания.



Как пишет издание, артистка в прошлом году заявила, что будет петь только с украинским флагом. В этот раз на Дне города Даугавпилса она не стала выдвигать требований. Зрители обратили внимание, что все хиты исполнительница пела только на русском языке. Кроме того, она не попадала в ноты, что не понравилось фанатам, рассказала собеседница.

«Света очень сдала: это видно невооруженным взглядом. Сейчас все очень скромно. Плюс у нее появились большие проблемы с голосом», — поделилась одна из присутствовавших на концерте поклонниц.



Почему Лобода продолжает петь на русском

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что Светлану Лободу воспринимают только с русскоязычным контентом, а на украинском языке ее треки не особо интересны. По его словам, именно на русских песнях бывшая солистка группы «ВИА Гра» заработала «приличное количество денег».

«Конечно, Лобода будет исполнять русскоязычные песни, потому что она стала звездой именно на русскоязычном контенте, заработав приличное количество денег. Благодаря тому, что она стала популярна у нас, ее воспринимают именно с русскоязычным контентом. На украинском ее песни не особо интересны, поэтому она не спешит распрощаться с русскоязычными песнями», — подчеркнул собеседник.



Кроме того, концертный продюсер Сергей Лавров отмечал, что Лобода не прижилась на Украине, потому что у нее нет хитов на украинском языке. По его словам, певица оказалась в незавидном положении. Украинцы ее больше не заказывают, а для россиян звать знаменитость на корпоративы — «самоубийство», считает он.

«Сейчас националисты травят всех за русский язык. Именно поэтому и Лобода, кстати говоря, не прижилась на Украине. Хитов на украинском у нее нет. Если есть какие-то песни, то на ломаном языке. <...> Она сейчас вообще в незавидном положении. У Лободы нет «заказников», корпоративов, на которых она зарабатывала огромные деньги. Украина ее не заказывает — украинские олигархи пир на весь мир сейчас не устраивают. А для наших звать Лободу даже на корпоратив за границей — самоубийство», — заявил Лавров.



Какие проблемы с полицией были у Лободы

Украинскую певицу обвинили в мошенничестве, после чего полиция Москвы начала проверку в отношении исполнительницы.

Претензии к украинской артистке предъявил российский композитор и автор песен Олег Влади. Отмечается, что Лобода, по мнению Влади, пытается лишить его прав на один из хитов.

«Певицу Лободу обвиняют в мошенничестве. Композитор Олег Влади говорит, что она подделала документы, чтобы лишить его авторских прав на хит „А может, к черту любовь“ и присвоить себе все лавры. Теперь украинскую артистку проверяет московская полиция», — отмечается в публикации.



Юрист Валерия Рытвина объяснила Mash, в чем заключается суть претензий Влади к Лободе. Так, согласно версии композитора, певица подделала его подпись в договоре на отчуждение прав на композицию.

«Пруф (доказательство. — NEWS.ru) — экспертиза почерка в документе, которая подтвердила, что подписывал кто-то другой. С этим заявлением Олег пошел в столичную полицию и потребовал привлечь Лободу к ответственности за подделку документов и мошенничество», — передает Mash.



Ранее Влади пояснял, что представители певицы показали ему контракт на украинском языке с якобы его подписью. Композитор заявил, что не ставил ее, и пообещал решить этот вопрос через суд.