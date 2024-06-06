Гагарина рассказала об отношениях с Градским

Певица Полина Гагарина рассказала в интервью NEWS.ru о своем отношении к Александру Градскому. Она напомнила, что в течение двух сезонов снималась с ним в шоу «Голос» Первого канала. По ее словам, она восхищалась Градским как артистом.

© News.ru

Мы были с Александром Градским в эфире шоу «Голос» всего два сезона. Я искренне восхищалась им как артистом, его речью, тем, как он говорит. Но я не думаю, что могу назвать его своим непосредственным учителем, — заметила певица.



В течение девяти сезонов Гагарина была наставницей шоу «Голос». В 2024 году победителем проекта стал участник из команды певицы, Богдан Шувалов. Артистка поблагодарила зрителей, которые голосовали за ее подопечного, и отметила, что гордится им.

28 ноября 2021 года Градский скончался от ишемического инсульта в одной из московских клиник. У него осталось двое несовершеннолетних детей от Марины Коташенко: Иван и Александр. Почти все три года со смерти композитора вдова судится с его бывшей женой Ольгой Фартышевой.

Ранее Коташенко заявила, что экс-супруга и ее дети, Мария и Даниил, порочат имя Градского, его репутацию и оскверняют память о нем. По словам Марины, родственники композитора устроили скандал с разделом имущества, из-за которого страдают ее сыновья. Как добавила вдова, ей приходилось приводить мальчиков в суд, «чтобы показать, что они существуют».