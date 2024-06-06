Рудковская в платье с глубоким декольте станцевала под Билана на ПМЭФ

Продюсер Яна Рудковская стала гостьей вечеринки журнала «Москвичка» в рамках ПМЭФ. Снимками гостей издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Яна Рудковская предпочла для вечера белое платье с глубоким декольте, кристаллами и вышивкой со звездами. В вечернем наряде она танцевала перед камерой вместе с Яной Расковалова и главредом издания Дариной Алексеевой под исполнение любимых хитов Димой Биланом.

Гостями вечера также стали Ксения Собчак, Юлия Барановская, Григорий Лепс, Алена Блин и не только.

В январе 2022 года стало известно, что Яна Рудковская уменьшила грудь из-за проблем со здоровьем. Помимо объема груди, хирург Тимур Хайдаров изменил и ее форму. Врач рассказал, что эта процедура не требует внедрения имплантов в организм. По словам хирурга, Рудковской просто удалили «ненужную часть» груди и оставили «нужную». Он уточнил, что у продюсера не возникнет никаких проблем с чувствительностью или кормлением ребенка.

В апреле 2024 года у хирурга Хайдарова прошли обыски, а в его клинике опечатали операционные.