Лидер группы «Мираж»: Пугачева «задвигала» неугодных коллег

Гитарист и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал, что известная певица Алла Пугачева повлияла на жизнь и карьеру многих звезд, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, артистка не живет в России уже два года, но о ней не забывают ни исполнители, ни поклонники. Вместе с тем, многие ее коллеги вспоминают Пугачеву в негативном ключе в связи с тем, что звезда испортила им карьеру.

Певица, отметили журналисты, на протяжении многих лет «обладала невероятным авторитетом среди коллег и могла одним взглядом либо назначать звезд, либо ломать им карьеру.

«Вспомните хотя бы ее «Рождественские встречи», сколько известных ныне исполнителей получили «путевку в жизнь» благодаря участию в этих программах», — напомнил Горбашов.



Музыкант отметил, что Пугачева не только помогала молодым звездам подниматься, но и «легко и без всякой жалости «задвигала» неугодных».

Напомним, что ранее популярный певец Стас Михайлов сообщил, что желал и желает певице удачи и здоровья. Он добавил, что у него с уехавшей из страны артисткой не было никаких «пикировок».